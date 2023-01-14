Шаблий назвал двух аутсайдеров «Гран-при» Bellator

Российский боец Александр Шаблий оценил состав участников «Гран-при» легкого веса Bellator и назвал двух аутсайдеров.

«Все бойцы, за исключением двух, довольно крепкие. Один из аутсайдеров — это «Питбуль» (Патрисиу Фрейре — прим. «СЭ»). Крайний поединок он провел неубедительно. Да и чемпионом он стал только из-за того, что в этом дивизионе не было достойной оппозиции. Он подрался с Питером Куилли, который тоже далеко не топовый боец.

Второй — Бен Хендерсон. Это хорошее и громкое имя, но на фоне остальных участников Гран-при, его возраст и рекорд Bellator говорят о том, что он не соответствует параметрам, по которым были подобраны бойцы. Однако он каждому способен дать конкурентный бой. И мне, и Усману», — приводит Metaratings слова Шаблия.

В четвертьфинале «Гран-при» Bellator Шаблий встретится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Поединок состоится на турнире Bellator 292, который пройдет 3 марта в Сан-Хосе (США). В рамках других четвертьфинальных боев Усман Нурмагомедов встретится с Беном Хендерсоном, Патрики Фрейре — с Эй Джеем Маки, а Сидни Аутло — с Мансуром Барнауи.