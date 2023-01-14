Дураев: «Слова Гаджиева меня сильно задели. При хорошей обстановке у нас будет разговор»

Российский боец UFC Альберт Дураев отреагировал на слова главы AMC Fight Nights Global Камила Гаджиева, который заявил, что Дураев не стоит гонорара в 100 тысяч долларов.

««Он не стоит таких денег», — он сказал. Меня эти слова сильно задели. После этого с Камилом еще не виделся, но при хорошей обстановке у нас разговор будет. Нельзя просто что-то сказать и думать, что через год это забудут. Нужно обосновывать свои слова. Если я сейчас насчет Камила Гаджиева скажу свое мнение, и оно будет нецензурным, а потом я добавлю «ничего личного», это нормально будет?

Да, я задеваю человека. А он меня не задел, что ли? Не ему судить, сколько я стою. Он делает свою работу. Согласен — пусть платит. Нет — пусть не платит. Точка. Но не ему судить. Пускай ни Камил, ни кто-то другой не говорят о бойцах — кто сколько стоит. Не собираюсь допускать такого по отношению к себе», — приводит Sport24 слова Дураева.

34-летний Дураев выступает в среднем весе, на его счету 15 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.