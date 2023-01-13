Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:30

Насруддин Имавов: «90 процентов, что Махачев победит Волкановски»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев.
Фото Соцсети

Топовый боец среднего веса UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» поделился прогнозом на бой Ислама Махачева и Александра Волкановски.

— В феврале дерется Ислам Махачев с Александром Волкановски. Твой прогноз?

— Шанс у Волкановски есть, это ММА, маленькие перчатки, но шанс очень маленький. Махачев очень сильный физически на свой вес, 70 килограммов, а тут еще Волкановски будет поднимать с 66. Эта силовая [разница] сильно скажется, потому что бой пройдет, скорее всего, в борьбе. Ислам не легко, но выиграет. Это 90 процентов.

В ночь на 15 января Имавов подерется с Шоном Стриклэндом на UFC Vegas 67. Поединок Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля на UFC 284 в Австралии.

Насруддин Имавов. «Французы скупые? Да, но Ган не такой, может проставиться». Интервью с Кавказцем 2.0, Насруддином Имавовым
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Насруддин Имавов — о том, что его называют Кавказцем 2.0: «Для меня важны и шоу, и победа»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости