Насруддин Имавов: «90 процентов, что Махачев победит Волкановски»

Топовый боец среднего веса UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» поделился прогнозом на бой Ислама Махачева и Александра Волкановски.

— В феврале дерется Ислам Махачев с Александром Волкановски. Твой прогноз?

— Шанс у Волкановски есть, это ММА, маленькие перчатки, но шанс очень маленький. Махачев очень сильный физически на свой вес, 70 килограммов, а тут еще Волкановски будет поднимать с 66. Эта силовая [разница] сильно скажется, потому что бой пройдет, скорее всего, в борьбе. Ислам не легко, но выиграет. Это 90 процентов.

В ночь на 15 января Имавов подерется с Шоном Стриклэндом на UFC Vegas 67. Поединок Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля на UFC 284 в Австралии.