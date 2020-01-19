Серроне признался, что Макгрегор удивил его

Американский боец ММА Дональд Серроне после поражения от ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США) отметил, что соперник удивил его. Конор победил нокаутом в первом раунде-

— Удивил ли меня Конор? Сто процентов, — сказал Серроне после боя. — Никогда не видел его таким. Он был очень быстр. Как бы то ни было, я люблю этот спорт. Со мной моя семья, у меня все в порядке.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.