Сергей Павлович является запасным бойцом на бой Джонса и Гана

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (17-1) будет страховать титульный поединок между экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) и Сирилом Ганом (11-1). Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Павлович подерется с четвертым номером американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.