Армен Петросян подерется с Андре Петроски 6 мая на UFC 288

32-летний армянский боец Армен Петросян (8-2) проведет следующий поединок против 31-летнего американца Андре Петроски (9-1), сообщает Sherdog. Бой состоится 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Петросян прошлый бой выиграл у Эй Джей Добсона (6-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петроски провел в UFC четыре поединка, и все выиграл. В прошлом поединке он одолел Веллингтона Турмана (18-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.