Цопанов заявил, что готов дать еще один шанс Иличу

Глава боксерской лиги Pravda Хетаг Цопанов поделился мыслями о будущем серба Александра Илича в российских единоборствах.

«Я говорил, что недоволен поединком Илича с Магомедом Исмаиловым. Но он окупился, были очень большие охваты в СМИ, спонсоры и партнеры остались довольны. Бой Конор — Порье 3 на РЕН ТВ не набрал столько просмотров, как бой Исмаилов — Илич. Ниже в рейтингах оказался и реванш Петра Яна против Алджамейна Стерлинга. Поединок Исмаилова был интересен российскому зрителю, но лично моих ожиданий он не оправдал. Хотелось рубки, но не получилось. Рассматриваю ли я Илича? Насколько мне известно, последний бой по ММА он выиграл. Думаю, можно будет дать ему еще один шанс. Но Илич без истории с Исмаиловым не стоит больших денег», — приводит слова Цопанова MMA.Metaratings.ru.

7 октября в главном событии вечера турнира Pravda Магомед Исмаилов провел боксерский поединок против Александра Илича. По итогам шестираундового боя победу единогласным решением судей одержал российский спортсмен.