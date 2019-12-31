Сергей Харитонов: «Если бы не Федор, Александр Емельяненко сидел бы до сих пор»

Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался насчет конфликта между Федором и Александром Емельяненко.

Ранее Федор в интервью Sport24 заявил, что Александр для него мертв. Емельяненко-младший ему жестко ответил. В комментарии «СЭ» Александр сказал, чтобы Федор поставил свечку за его упокой, а потом выступил с видеообращением, заявив, чтобы Федор закрыл рот и забыл о нем.

— Александр хайпует и все такое, это его дело, его личная жизнь, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Никого не учу, но просто говорю о том, что всего этого не было бы, если бы не было Федора. Сейчас Александр везде высказывается, говорит, что Федор никак ему не помог. Я-то хорошо помню, как Федор ему помогал. Когда Александр отбывал первый срок, Федор поругался со многими друзьями, чтобы вытянуть Александра. Друзья говорили, что никого не собираются вытаскивать, потому что Александр такой-то и такой-то, это привело к ссорам. Федор сделал все для того, чтобы Саша вышел, но уже через других людей. Как-то так.

— Если бы не Федор, Александр сидел бы до сих пор, — отметил боец. — До сих пор не вышел бы после первого срока. Он сидел очень плохо, дебоширил. Раскрутился бы на второй, а потом на третий срок. Я так думаю. Многие близкие друзья предрекали Федору такой исход. Тем не менее Федор со всеми переругался, но сделал все ради того, чтобы Александр вышел. Второй срок — другая история, но в случае с первым Федор помог Александру выйти и начать сразу заниматься спортом.

На счету 43-летнего Федора Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА. У 38-летнего Александра Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев)