Сергей Харитонов: «Бой в Bellator проведу в апреле-мае»

Российский боец ММА Сергей Харитонов сообщил «СЭ», что ближайший бой в Bellator проведет в апреле или мае.

— Бой состоится в апреле-мае, — сказал Харитонов. — Сейчас, в феврале, выступлю и посмотрю, как буду себя чувствовать. Мне кажется, лучше провести бой в мае, чтобы провести полноценный сбор, подготовиться. Полтора месяца ОФП, полтора месяца спаррингов и специальной подготовки.

По словам спортсмена, по контракту с Bellator у него осталось больше трех боев.

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА. Выступает в тяжелом весе. 23 февраля в Белоруссии он проведет бой в лиге WTKF. В WTKF особые правила: 3 раунда по 3 минуты, бой в стойке, на перевод и работу в партере дается по 20 секунд. (Илья Андреев)