Сергей Хандожко рассказал, когда и против кого он готов вернуться в клетку

Российский боец UFC Сергей Хандожко (27-6) прокомментировал победу над американцем Дуайтом Грантом (11-5) на UFC Fight Night 205.

«Первый раунд был очень хороший — без борьбы, только в стойке, — сказал Хандожко на пресс-конференции после турнира. — Но концовку этого раунда я не помню. Я боксировал, потом оказался на настиле, а он сверху на мне. Я подумал: «Мы же бились в стойке, почему мы боремся?». Это был по-настоящему хороший удар. Я чувствовал каждое его попадание. Мне понравился бой. Я мечтал о тяжелом поединке».

Также российский боец подчеркнул, что готов вернуться в октагон в самое ближайшее время.

«Я могу вернуться в любое время. Я готов. У меня нет травм, так что я готов, — отметил Хандожко. — Соперник? Сантьяго Понзиниббио, Нико Прайс и Мишель Перейра. Отличные бойцы, отличные ударники».

Хандожко победил Гранта техническим нокаутом во 2-м раунде. Поединок состоялся в ночь на 24 апреля в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 205. Россиянин провел в UFC 3 поединка, потерпев в лиге лишь одно поражение. 10 ноября 2019 года Хандожко проиграл Рустаму Хабилову (24-4) единогласным решением судей на UFC Fight Night 163 в Москве.