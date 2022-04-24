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Сегодня, 16:05

Гилберт Бернс предложил подраться Дастину Порье

Давид Хачатрян
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Легковес UFC Дастин Порье (28-7) сообщил, что намерен вернуться в октагон как можно раньше. Гилберт Бернс (20-5) отреагировал на заявление американца, предложив свою кандидатуру.

«Я хочу подраться», — написал Порье в Twitter.

В ответ бразильский полусредневес спросил: «В полусреднем весе?»

11 декабря 2021 года на UFC 269 Порье проиграл действующему чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре (22-12) в третьем раунде. Бразилец одержал победу сабмишном (удушением сзади).

Бернс проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (Флорида).

Дастин Порье
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