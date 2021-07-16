Махачев и Мойзес провели дуэль взглядов. Видео
16 июля 2021, 22:25
Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса станет главным событием UFC Vegas 31. Турнир пройдет в ночь с 17 на 18 июля по московскому времени в Лас-Вегасе.
Бойцы провели традиционную дуэль взглядов.
29-летний Махачев (19 побед, 1 поражение) не проигрывает семь поединков подряд. В предыдущем бою в марте 9-й номер рейтинга легковесов UFC досрочно победил Дрю Добера.
26-летний Мойзес (15 побед, 4 поражения) идет на серии из трех побед подряд. Бразилец занимает 14-е место в рейтинге UFC.
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