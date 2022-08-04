Сехудо рассказал, почему Валентина Шевченко побьет Нуньес

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) предполагает, что чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) в трилогии сможет одолеть двойную чемпионку UFC в легчайшем и полулегком весе женского дивизиона Аманду Нуньес (22-5).

«Если между ними состоится третий бой, то я поставлю на Валентину Шевченко просто потому, что она стала намного сильнее с их прошлого поединка. Она моложе, меньше, — отметил Сехудо в эпизоде The Triple C & Schmo Show. — Подниматься в весе лучше, чем опускаться. Валентина полностью посвящена единоборствам, она стремится делать удивительные вещи.

Не думаю, что она замужем или состоит в отношениях. Она буквально замужем за единоборствами, и это делает ее чрезвычайно опасной. У Аманды теперь есть ребенок и жена. Я не говорю, что она потеряла мотивацию, но для всего этого приходится выделять время. Сейчас самое время сделать им трилогию, потому что они обе повзрослели. Давайте же наконец узнаем, кто королева среди бойцов вне зависимости от категории"

С Нуньес Шевченко дралась дважды, и оба раза потерпела поражение: 5 марта 2016 года на UFC 196 бразильянка победила единогласным решением судей, а 9 сентября 2017 года на UFC 215 — раздельным решением судей.