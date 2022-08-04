Брэндон Морено заявил, что его следующий бой будет самым громким поединком в истории наилегчайшего веса UFC

28-летний временный чемпион UFC в наилегчайшем весе UFC Брэндон Морено (20-6) считает, что его следующий бой будет самым громким поединком в истории наилегчайшего веса UFC.

«Чувак, назови мне хоть один бой, который будет крупнее нашего с Фигередо поединка, — отметил Морено в интервью TMZ. — Четвертый бой между мной и ним — это самый громкий бой в истории наилегчайшего дивизиона. Назови мне второй такой бой».

Также мексиканец считает, что он мог бы внести драмы в их четвертое с бразильцем противостояние, но не стал, потому что «это не его путь».

«Я понимаю, что мог раскрутить бой еще больше, внести драмы, но это не мой путь, — добавил Морено. — Я понимаю, что я работаю в сфере развлечений, поэтому пытаюсь развлечь людей в октагоне. С меня хватит этих драм, всех этих плохих парней».

Морено в прошлом бою одолел Кай Кара-Франса (24-10) в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.

Фигередо вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории 22 января на UFC 270 в Анахайме, США. Бразилец единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) одолел Морено.