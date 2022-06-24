Лайшев назвал правильным решение Федерации дзюдо Украины отказаться от международных соревнований

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Федерации дзюдо Украины отказаться от участия в международных соревнованиях из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Монголии под нейтральным флагом.

«Абсолютно ожидаемо. Они боятся нас, поэтому делают все правильно. Мы всегда в дзюдо добивались лучших результатов и были намного сильнее. Ничего страшного от этого решения нет. Нам нужно продолжать наращивать свое спортивное мастерство. Нашим ребятам нужно заниматься своим делом и не обращать внимания на какие-то дешевые выпады. Пусть не приезжают, это правильное решение», — сказал Лайшев «СЭ».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Ряд федераций исключили российских и белорусских спортсменов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение турниров в России. Другие федерации допустили спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.