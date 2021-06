Сехудо поиздевался в соцсетях над Яном, Стерлингом и О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо прокомментировал перепалку между экс-чемпионом легчайшего веса Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

«Ненавижу, когда мои детки не перестают ссориться. Шон О’Мэлли, я удивлен, что ты не сломал лодыжку пока писал этот твит. Петр Ян, тебе нужно передохнуть, и Алджамейн Стерлинг, я надеюсь, тебе нравится косплеить чемпиона с фальшивым поясом», – написал Сехудо в Twitter.

34-летний Сехудо завершил карьеру в мае 2020 года с профессиональным рекордом 16 побед при двух поражениях.

I hate when all my children can’t stop bickering. @SugaSeanMMA I’m surprised you didn’t break your ankle writing this tweet. @PetrYanUFC you kneed a Time-Out, and @funkmasterMMA I hope you are enjoying playing cosplay with you’re fake belt.” #bendtheknee’S