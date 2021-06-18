Петр Ян - О'Мэйлли: «Я усыплю тебя, чтобы ты дальше продолжал мечтать, кудрявый»
14:31
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян ответил на вызов Шона О’Мэлли, который накануне заявил, что мечтает провести с ним поединок в Росии.
«Я усыплю тебя, чтобы ты дальше продолжал мечтать, кудрявый», – написал Ян в своем Twitter.
I will put you to sleep so you can keep dreaming curly boy?? https://t.co/BwH8WxzY2c— Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) June 18, 2021
Ян проиграл последний поединок Алджемейну Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар коленом на UFC 259. О'Мэлли следующий бой проведет против Луиса Смолки 10 июля на UFC 264.
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