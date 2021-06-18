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Петр Ян - О'Мэйлли: «Я усыплю тебя, чтобы ты дальше продолжал мечтать, кудрявый»

14:31

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян ответил на вызов Шона О’Мэлли, который накануне заявил, что мечтает провести с ним поединок в Росии.

«Я усыплю тебя, чтобы ты дальше продолжал мечтать, кудрявый», – написал Ян в своем Twitter.

 

Ян проиграл последний поединок Алджемейну Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар коленом на UFC 259. О'Мэлли следующий бой проведет против Луиса Смолки 10 июля на UFC 264.

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PetrYanUFC/status/1405728179805847554

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