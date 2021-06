Петр Ян - О'Мэйлли: «Я усыплю тебя, чтобы ты дальше продолжал мечтать, кудрявый»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян ответил на вызов Шона О’Мэлли, который накануне заявил, что мечтает провести с ним поединок в Росии.

«Я усыплю тебя, чтобы ты дальше продолжал мечтать, кудрявый», – написал Ян в своем Twitter.

I will put you to sleep so you can keep dreaming curly boy?? https://t.co/BwH8WxzY2c