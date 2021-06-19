Экс-чемпион UFC Белфорт заявил, что проведет бои против Де Ла Хойи и Холифилда
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт заявил, что в декабре проведет боксерский поединок против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Эвандера Холифилда.
Вчера появилась информация, что 48-летний экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя возвращается на ринг 11 сентября и его соперником станет 58-летний Белфорт.
«Я собираюсь поделиться с вами небольшим представление. После боя против Де Ла Хойи в сентябре подерусь с Холифилдом в декабре. Будьте готовы к этому переходу», – приводит слова Белфорта BJpenn.
В апреле 2006 года Белфорт провел профессиональный бой по правилам бокса и нокаутировал в первом раунде Джозмарио Невеса. В мае 2018-го он завершил карьеру в MMA.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/vitor-belfort-claims-hes-boxing-evander-holyfield-after-oscar-de-la-hoya/
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