Вайдман публично извинился перед Силвой за празднование победы на турнире UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман публично извинился перед Андерсоном Силвой за свое поведение после победы над ним во втором бою.

«Первое, что пришло мне в голову после перелома и как только я упал на пол, ну, во-первых, я увидел свою треснувшую ногу, а потом подумал о тебе, о тебе Андерсон Силва. Это не моя нога, а Андерсона Силвы. А потом пришла боль, - сказал Вайдман в прямом эфире ESPN бразильцу.

В апреле на UFC 261 Вайдман получил аналогичный перелом ноги, что и Силва в бою с ним на UFC 168 в декабре 2013 года. Американец тогда не сразу заметил перелом ноги соперника, поэтому праздновал победу.

«Помню, как это случилось с тобой. Сперва я даже не понимал, что твоя нога сломана. Я думал, что тебе просто больно. Только потом, когда я пошел вокруг октагона, я услышал крик, как будто кого-то убивают. Затем я подошел и увидел, что ты держишь свою ногу, и я просто не мог поверить в то, что я вижу», - сказал Вайдман.

Вайдман отметил, что только после случившегося с ним он понял, через что пришлось пройти Силве.

«Потом мне хотелось связаться с тобой - на той же неделе, так как ощущал себя ужасно из-за того, что сразу же начал праздновать. Со временем эмоции поутихли. Теперь я чувствую себя еще хуже, потому что понимаю, какую боль ты тогда чувствовал. Через какие испытания тебе пришлось пройти. Это заставляет меня сочувствовать тебе еще больше. И хотя я не говорил тебе этого, но это сидит у меня в голове с тех пор, как все произошло, поэтому, сегодня я хочу извиниться перед тобой», - закончил боец.

36-летний американец стал первым бойцом в UFC за семь лет, который сумел победить Силву. С тех пор 46-летний бразилец выиграл лишь раз из шести поединков.

Chris Weidman apologized during a powerful conversation with Anderson Silva, who was the first guest on Weidman’s new show “Won’t Back Down.”



(via @chrisweidman) pic.twitter.com/X44Vyc9Yr4