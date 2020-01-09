Сехудо не планирует биться с Яном

Американский боец ММА Генри Сехудо не собирается проводить поединок с российским бойцом Петром Яном, выступающем в легчайшем весе. Об этом заявил тренер спортсмена Эрик Альбаррасин.

— Генри не будет драться с Яном. — цитирует тренера ТАСС. — В его планы сейчас входит бой с Жозе Алду.

В активе 32-летнего Сехудо 15 побед и два поражения. На счету 26-летнего Яна 16 побед и одно поражение. Ранее россиянин неоднократно вызывал Сехудо на бой.