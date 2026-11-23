Marca: CAS признает Марокко победителем Кубка Африки-2025

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит во вторник решение по делу о победителе финального матча Кубка африканских наций 2025 года. Как сообщает испанская газета Marca, вердикт будет вынесен в пользу сборной Марокко. Суд подтвердил лишь дату и время оглашения — решение опубликуют на официальном сайте CAS.

Финал состоялся 18 января в Рабате и закончился победой Сенегала — 1:0. Драма закрутилась в компенсированное ко второму тайму время: арбитр Жан-Жак Ндала отменил гол Исмаилы Сарра из-за спорного нарушения перед ударом, а затем в ворота сенегальцев назначил пенальти. Главный тренер Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов с поля — по одним данным, на 14 минут, по другим — на 17. Вернувшись на поле, команда отстоялась: вратарь Эдуар Менди парировал паненку Браима Диаса с 11-метровой отметки. В дополнительное время гол забил полузащитник Папе Гуйе.

17 марта Африканская конфедерация футбола по статьям 82 и 84 регламента присудила сенегальцам техническое поражение 0:3 за самовольный уход с поля. Таким образом, Марокко был признан чемпионом Африки 2025 года. Решение стало беспрецедентным: впервые титул победителя крупного турнира для сборных передали другой команде задним числом. Федерация футбола Сенегала обжаловала вердикт в CAS 25 марта, слушания прошли 8 октября в Лозанне — суд тогда обещал решение «в течение нескольких дней», но в итоге вынес полный арбитражный акт с правовым обоснованием.