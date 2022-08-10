Генри Сехудо дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) предполагает, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) потеряет свой титул в бою с Алексом Перейрой (6-1).

«Это будет бой двух ударников. Не верю, что бой продлится всю дистанцию, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — У Алекса Перейры есть опыт выступлений с Адесаньей. Но Адесанья не просто так является чемпионом. Тем не менее Перейра обладает внушительным арсеналом приемов, что делает его реально опасным.

Обратите внимание, что Адесанья постоянно раскачивается взад и вперед, поэтому многие бойцы не смогли до него добраться. Но Перейра знает об этом, он кикбоксер и у него сильные удары ногами. Это может принести дивиденды. Перейра более разносторонний.

Некоторые элементы Адесанья делает неправильно. Мне кажется, Перейра этим воспользуется. Адесанья дерется в широкой стойке. Верю, что Перейра отобьет ему переднюю ногу, а затем нанесет фирменный хук. Я поставлю на Алекса, потому что он уже дважды побеждал Адесанью. Он бьет ногами, выбрасывает колени, левый и правый хук. Ставлю на победу Перейры. Нокаутом".