Сехудо дал совет Макгрегору по поводу стойки каратиста

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказал мнение касательно стиля Конора Макгрегора. По его словам, ирландец должен пересмотреть свой стиль.

«Конор, нельзя просто прессинговать соперника в стойке каратиста. Я отказался от этого, — цитирует Сехудо BJPenn.com. — Хотя Кормье говорил, что у меня лучшая стойка каратиста в ММА.

Тем не менее, это опасно. Я бы сказал Макгрегору, что если он хочет продолжать работать в такой стойке, то нужно стать лучше на дистанции"

Поэтому я сказал бы Макгрегору: парень, продолжай работать в той же стойке, просто стань лучше на дистанции".

Напомним, 24 января Макгрегор на UFC 257 проиграл американцу Дастирну Порье нокаутом во втором раунде.