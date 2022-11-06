Саймон — о Умаре Нурмагомедове: «Он будет и дальше получать привилегии из-за своей фамилии»

Американский боец UFC Рики Саймон жестко высказался по поводу карьеры Умара Нурмагомедова. Российский боец заявил, что планирует стать чемпионом мира по UFC в 2024 году.

«У него три боя в UFC, а он уже хочет пролезть без очереди. Он уже вошел в топ-15 рейтинга UFC, не победив ни одного сильного соперника. Умар будет и дальше получать привилегии из-за своей фамилии», — сообщает Саймон в своих социальных сетях.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и родным братом бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова. По состоянию на 24 октября 2022 года занимает 13 строчку в списке лучших бойцов в легчайшем весе.

26-летний россиянин провел 15 боев по смешанным единоборствам (ММА) и одержал 15 побед.