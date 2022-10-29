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Сегодня, 18:03

Брат Нурмагомедова завил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году

Виктория Кравченко
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов в своих соцсетях заявил, что планирует в ближайшие два года стать чемпионом UFC.

«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро», — написал Нурмагомедов.

На счету Умара Нурмагомедова 15 побед и 0 поражений. В настоящее время Умар идет на серии из трех побед в лиге UFC.

Умар Нурмагомедов
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