Брат Нурмагомедова завил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов в своих соцсетях заявил, что планирует в ближайшие два года стать чемпионом UFC.

«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро», — написал Нурмагомедов.