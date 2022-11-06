Махачев: «Буду честен, последние два месяца ты очень сильно надоел, Хабиб»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) пошутил над бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0), написав, что он ему «надоел» во время подготовки к бою с Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Буду честен, последние два месяца ты нам очень сильно надоел, Хабиб ? Но после боев мы тебе сильно благодарны, старший брат», — написал Махачев в соцсетях, опубликовав фото с Хабибом и Абубакаром Нурмагомедовыми.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.