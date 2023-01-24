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Сегодня, 12:50

Саят Абдрахманов: «Евлоев в конце месяца вылетает в Америку»

Давид Хачатрян
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Ведущий ММА-менеджер СНГ Саят Абдрахманов заявил, что российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (16-0) успешно перенес операцию и надеется вскоре вернуться в октагон. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Что у Мовсара Евлоева сейчас с восстановлением после разрыва связок колена?

— Мовсар сделал операцию, она прошла успешно, сейчас он прошел первый этап реабилитации, в конце месяца вылетает в Америку, где будет проходить второй этап реабилитации. И уже после этого будет понятно, к каким срокам он сможет вернуться, и там уже будем планировать. Топурия? Если он выше в рейтингах, то он всегда интересен.

Евлоев занимает 10-ю строчку рейтинга полулегковесов UFC.

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