Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:30

Саят Абдрахманов: «В UFC заинтересованы в Шаре Буллете»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Саят Абдрахманов, ведущий ММА-менеджер СНГ, предполагает, что матчмейкеры UFC будут давать Шарабутдину «Шаре Буллету» Магомедову (11-0) бойцов, с которыми он сможет показать свои лучшие качества. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Как тебе перспективы Шары Буллета в UFC?

— Я думаю, UFC будут заинтересованы, чтобы давать ему тех соперников, с которыми он сможет показать самые лучшие качества. Все будет зависеть от того, кого ему будут давать и в каком порядке.

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют может состояться в марте.

Саят Абдрахманов. «Чувство юмора китайцев не сильно отличается от нашего». Интервью с менеджером Петра Яна и Рафаэля Физиева

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
0
Читайте также
Валиеву лишили первого места. Кто новый самый богатый фигурист России?
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Исмагулова: «Дамир еще один поединок в UFC может провести»

Саят Абдрахманов: «Евлоев в конце месяца вылетает в Америку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости