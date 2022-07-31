Саша Стоун назвал своего соперника Коваленко колхозником

Российский видеоблогер и боец ММА Саша Стоун поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Святославом Коваленко.

«Через пять дней у меня большое событие — бой, к которому мы сейчас все готовимся. Мы тренируемся практически каждый день. Коваленко опасный соперник. Я уже говорил, что это представитель колхозной школы. Когда в деревне выходят дерутся, головы опустили вниз и кулаками машут. Тут в принципе почти такая же история. Просто с такими соперниками сложно драться, ты не знаешь, чего от них ожидать: у них нет техники, гейм-плана», — приводит слова Стоуна РЕН ТВ.

Бой Стоуна и Коваленко пройдет 5 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою вечера сойдутся Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Зрители также смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса.