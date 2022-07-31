Чемпионка Европы по ушу Степанова погибла в ДТП во Владимире

Четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла во Владимире в результате ДТП, которое произошло вечером 30 июля, сообщил ТАСС президент Федерации ушу во Владимирской области Александр Абрамов.

Вечером 30 июля во Владимире автомобиль марки Volkswagen, в котором находилась 24-летняя Степанова, выехал на встречную и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии, помимо спортсменки, погибли водитель легкового автомобиля и пассажирка, которая находилась на переднем сидении.

«Евгения Степанова была мастером спорта международного класса, четырехкратной чемпионкой Европы, двукратным призером Кубка мира. Ей было 24 года. Подруга Евгении, которая сидела с ней на заднем сидении, сейчас находится в реанимации», — сказал Абрамов.

Сообщается, что различные травмы также получили восемь пассажиров автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Степанова — четырехкратная чемпионка Европы по ушу. Она дважды выигрывала Кубок мира. Также на ее счету победа на молодежном чемпионате Европы в 2014 году.