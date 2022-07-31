Рамзан Кадыров отреагировал на победу Анкалаева над Смитом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над американцем Энтони Смитом.

«Российский боец UFC и воспитанник Чеченского республиканского Клуба «Ахмат» Магомед Анкалаев одержал победу в поединке с представителем США Энтони Смитом. Первый бой главного карда UFC 277 продолжался в течение двух раундов, в которых Анкалаев уверенно доминировал над противником. Тяжелые удары Магомеда обрушились на Смита еще в первом раунде, а уже во втором судьи вынуждены были признать техническое поражение американца».

«Поздравляю Магомеда Анкалаева с уверенной победой. Я искренне рад за нашего мужественного бойца, который, помимо прочего, отличается скромностью, терпением, рассудительностью, трезвыми и правильными взглядами на жизнь. Уверен, впереди его ждут новые успехи и громкие победы. АХМАТ — СИЛА!», — написал Кадыров в соцсетях.

Анкалаев победил Смита техническим нокаутом. Бойцы сразились на турнире UFC 277, который проходил в ночь на 31 июля в Далласе (Техас, США).

На счету Анкалаева 17 побед и 1 поражение.