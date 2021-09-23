Сарнавский и Магомедов показали равный вес перед ACA 129

24 сентября в «Баскет Холл Москва» пройдет турнир ACA 129. В главном бою встретятся два представителя легкого дивизиона Рашид Магомедов и Александр Сарнавский. В преддверии противостояния соперники прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали абсолютно равный вес — 70,6 кг. У 37-летнего Магомедова по прозвищу «Горец» 25 побед и 5 поражений. У 32-летнего Сарнавского, представляющего школу единоборства «Шторм» Александра Шлеменко, 38 побед при 8 поражениях.

Практически равный вес сделали участники со-главного боя турнира в полусреднем весе Гаджимурад Хирамагомедов и Виталий Слипенко. В активе Хирамагомедова, показавшего на весах 77,6 кг, 10 побед при 4 поражениях, у Слипенко, показавшего 77,5 кг, — 13 побед и 3 поражения.

Полный кард ACA 129:

Ленар Сулейманов (Россия) — Нурелес Айдаров (Киргизия)

Каршыга Дауытбек (Казахстан) — Валодя Айвазян (Россия)

Алексей Полпудников (Россия) — Нурсултан Касымханов (Казахстан)

Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) — Леонардо Силва (Бразилия)

митрий Парубченко (Украина) — Турал Рагимов (Азербайджан)

Павел Гордеев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия)

Элисмар Лима да Силва (Бразилия) — Бехруз Зухуров (Таджикистан)

Шамиль Шахбулатов (Россия) — Клеверсон Сильва (Бразилия)

Леонардо Лимбергер (Бразилия) — Алихан Сулейманов (Россия)

Салимгерей Расулов (Россия) — Дмитрий Побережец (Украина)

Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) — Виталий Слипенко (Россия)

Александр Сарнавский (Россия) — Рашид Магомедов (Россия)

Старт турнира — в 17.00 по московскому времени.