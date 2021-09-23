Камил Гаджиев: «Реванш Емельяненко против Тарасова не возбуждает»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не видит смысла в организации реванша между тяжеловесом Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым под эгидой своего промоушена.

«Вы считаете, что для реванша есть предпосылки? Мне кажется, что следующий бой пройдет так же, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Смысл? Не возбуждает этот бой».

«Есть более возбуждающие сценарии: Емельяненко — Дацик, Емельяненко — Минеев по правилам бокса, Емельяненко против одного человека, имя которого вы скоро услышите. Пока не буду раскрывать все секреты. Как вариант — Тарасов против Куата Хамитова. Тарасов против кого-то еще. Вариантов много».

Бой по правилам бокса, но в перчатках для ММА между Емельяненко и Тарасовым состоялся 18 сентября в промоушене «Наше Дело». Блогер единогласным решением судей уступил тяжеловесу.