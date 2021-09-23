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Дацик рассказал о подготовке к бою с Кофи Кингом на турнире Top Dog

19:50
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Боец MMA Вячеслав Дацик рассказал о подготовке к поединку на турнире Top Dog против англичанина Рэнди Рендайна по прозвищу Кофи Кинг.

«После боя с Танком отдыхал, пару недель покачался, руки забились. Понял, что надо тренироваться, готовиться, чтобы опыт не пропадал. Нефиг отдыхать, ждать, пока Саша Емельяненко разразиться на бой. Все-таки сдаст медкомиссию и подпишет контракт. Надо пока что-то делать, с кем-то биться.

Ну в начале был другой соперник, но что-то не срослось. Он такой большой, тяжелый, хорошо работающий в защите, на отходах бьющий. Данный соперник тоже бьющий, попадающий. Видел три боя последних, которые он выиграл нокаутом. Он атакующий, идущий вперед. Посмотрим, кто первый нанесет первый удар.

Будет как всегда: попадет по башке и будет на все эти планы тренеров вообще по барабану. Я думаю, будет рубилово. Соперник бьющий, точно тяжелый. Кто первый нанесет удар", — цитирует Дацика сайт РЕН ТВ.

Турнир по боям на голых кулаках Top Dog FC X состоится 24 сентября. РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/883147-po-planu-ne-poidet-datsik-rasskazal-chem-udivit-v-boiu-s-kofi-kingom

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Александр Кравченко все материалы автора

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