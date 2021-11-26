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Сантос оказался легче Емельяненко на 11 кг перед боем в Сыктывкаре

10:59
Марсио Сантос. Фото Instagram
Марсио Сантос. Фото Instagram

Бразильский боец ММА Марсио Сантос взвесился перед боем против россиянина Александра Емельяненко, показав на весах 104 кг.

Вес Емельяненко составил 115 кг.

Бойцы сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре.

На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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