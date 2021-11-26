Сантос оказался легче Емельяненко на 11 кг перед боем в Сыктывкаре
10:59
Бразильский боец ММА Марсио Сантос взвесился перед боем против россиянина Александра Емельяненко, показав на весах 104 кг.
Вес Емельяненко составил 115 кг.
Бойцы сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре.
На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.
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