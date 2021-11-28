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Ярослав Амосов: «Книжки пробовал читать, но не помню названия. Мне это неинтересно»

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Ярослав Амосов. Фото Instagram
Ярослав Амосов. Фото Instagram

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) рассказал о своем отношении к чтению книг.

«Книжки старался читать, но почему-то блин, я не знаю...Не дано что ли. Я уже столько раз старался, пару книжек прочитал, но даже некоторые не помню названия. Как-то забываю и мне неинтересно это», — сказал Амосов в интервью Youtube-каналу «Шпонарский».

11 июня Амосов победил Дугласа Лиму единогласным решением на Bellator 260 и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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