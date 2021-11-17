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Саламу Абдурахманов: «То, что Исмаилов сделал с Емельяненко в бою, я делал с Александром на тренировках»

02:45
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Чемпион ACA в среднем весе Саламу Абдурахманов не считает, что Магомед Исмаилов входит в число сильнейших средневесов России.

«Исмаилов, когда был в АСА, не подрался с лучшими. То, что он выиграл у Емельяненко — это не значит, что он один из сильнейших в нашем весе. Я спарринговал с Емельяненко и сделал с ним то же самое, что сделал Исмаилов в бою. Никаких проблем не было, все знают, что Емельяненко — очень слабый в борьбе», — сказал Абдурахманов в интервью Youtube-каналу «ММАтика».

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко в июле 2020-го. Саламу Абдурахманов 17 декабря подерется с Магомедрасулом Гасановым на турнире АСА 135 в Краснодаре.

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Никита Горшенин все материалы автора
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