Саид Нурмагомедов заявил, что Петру Яну дают удобных соперников для боя

Боец UFC Саид Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем бое за титул между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Стерлинг для Яна неудобный будет, потому он высокий и непонятно бьет, борется. В принципе, Ян его может обстучать и перебить, но так — очень неудобный он для него.

У Яна все соперники в UFC удобные были, маленькие. С именами, но... Он всех проехал и сразу вышел на титул. До конца он не проверен. Столько бойцов есть, с которыми его можно свести. Есть перспективные, молодые ребята, которые не в топах, но намного они сильнее тех топов, которых Ян побил.

Я до сих пор в UFC только 3-4 боя сделал. У меня долгие застои были, потому что не давали мне бои. 10 месяцев прошло — дают бой, потом 8-9 прошло до следующего. А у него за год четыре боя! Не знаю, может он интересен UFC или че, я бы тоже хотел бы драться хоть каждые два месяца. Я немного гоняю, но они сами затягивают с боями", — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу «ММАтика».

Поединок Яна и Стерлинга пройдет 6 марта на UFC 259. Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок.

27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.