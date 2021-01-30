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Бой Розенструйк — Ган станет главным событием UFC Fight Night 186

22:37

Тяжеловес Жаирзиньо Розенструйк сообщил, что его бой с Сирилом Ганом перенесен с 13 марта на 27 февраля. По словам суринамца, поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе и пройдет в формате пяти раундов по пять минут.

Турнир должен был возглавить бой полутяжеловесов Доминика Рейеса и Иржи Прохазки, но их поединок был перенесен на неопределенный срок, о причине переноса еще не сообщалось.

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