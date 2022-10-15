Садулаев обратился к Исламу Махачеву перед боем на UFC 280

Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы на турнире борцовской лиги Поддубного обратился к бойцу UFC Исламу Махачеву.

— Я бы хотел ему пожелать удачи в этом нелегком для него бою. Чтобы он защитил пояс и принес этот пояс в России. Чтобы уже второй или третий пояс у нас был. Желаю ему спортивного везения и без травм чтобы завершил этот бой, — сказал Садулаев.

Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в легком весе 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.