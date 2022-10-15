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Сегодня, 02:07

Садулаев обратился к Исламу Махачеву перед боем на UFC 280

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы на турнире борцовской лиги Поддубного обратился к бойцу UFC Исламу Махачеву.

— Я бы хотел ему пожелать удачи в этом нелегком для него бою. Чтобы он защитил пояс и принес этот пояс в России. Чтобы уже второй или третий пояс у нас был. Желаю ему спортивного везения и без травм чтобы завершил этот бой, — сказал Садулаев.

Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в легком весе 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Абдулрашид Садулаев
Ислам Махачев
ММА
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