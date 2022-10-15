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Садулаев рассказал о переговорах по схватке с Кайлом Снайдером

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы над белорусом Александром Гуштыном на турнире борцовской лиги Поддубного рассказал о переговорах с канадцем с Кайлом Снайдером. 26-летний спортсмен в финале весовой категории до 97 кг выиграл со счетом 7-0.

— Все помнят, ровно 50 лет назад была суперсерия СССР — Канада. А как думаете, реально было бы сделать суперсерию Снайдер — Садулаев? Коммерческие схватки — три в России, три в Америке.

— Сейчас идут насчет этой схватки переговоры, я думаю, может, до конца года она состоится как коммерческая. Люди над этим работают — главное, чтобы пошло все по плану.

— Вы его после чемпионата мира назвали чемпионом Белграда. Он что-нибудь ответил? Может, в личку написал что-нибудь?

— Да, шутку написал. Написал мне: «Скажи когда».

— Какой формат вам был бы удобен? Одну в России — одну в США? Если бы вы могли моделировать.

— Если мы так часто будем бороться, зрителям уже неинтересно будет. Лучше одну сделать на нейтральной территории.

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