С Соннена снято обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений

Суд снял с бывшего претендента на титул чемпиона UFC в среднем весе Чела Соннена обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

Как сообщает mmajunkie, после внесения поправок Соннену теперь предъявлено десять обвинений в мелких правонарушениях, что означает, что обвинение в нанесении побоев, которое было предъявлено ему ранее, было снято.

Изначально спортсмену предъявлялось 11 обвинений в связи с инцидентом, который произошел 18 декабря 2021 года в отеле-казино Luxor в Лас-Вегасе. Тогда 44-летний Соннен избил шестерых человек, в том числе женщину.

Соннен должен явиться в суд 27 апреля.

По словам экс-бойца UFC Брэндона Шауба, драка возникла после того, как пьяные посетители казино стали оскорблять супругу Соннена. Сам Соннен инцидент не комментировал.