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30 марта, 21:42

Сарнавский проведет повторный бой с Батистой 21 мая

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец Александр Сарнавский будет драться с бразильцем Хендерсоном Батистой. Бой запланирован на 21 мая, сообщает пресс-служба промоушена ACA.

Отметим, что это будет второй бой между Сарнавским и Батистой. Впервые они дрались в рамках ACA 10 ноября 2018 года. Тогда Сарнавский нокаутировал соперника в первом раунде.

33-летний Сарнавский выступает в ММА с 2008 года. На его счету 47 боев, 39 побед и восемь поражений.

29-летний Батиста имеет в активе 17 побед и пять поражений.

Источник: https://vk.com/acamma?w=wall-90570646_743458
Александр Сарнавский
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