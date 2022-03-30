Сарнавский проведет повторный бой с Батистой 21 мая

Российский боец Александр Сарнавский будет драться с бразильцем Хендерсоном Батистой. Бой запланирован на 21 мая, сообщает пресс-служба промоушена ACA.

Отметим, что это будет второй бой между Сарнавским и Батистой. Впервые они дрались в рамках ACA 10 ноября 2018 года. Тогда Сарнавский нокаутировал соперника в первом раунде.

33-летний Сарнавский выступает в ММА с 2008 года. На его счету 47 боев, 39 побед и восемь поражений.

29-летний Батиста имеет в активе 17 побед и пять поражений.