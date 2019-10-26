С Нейта Диаса сняли обвинения в употреблении допинга. Он может выйти на бой с Масвидалом

Со звезды UFC Нейта Диаса сняли обвинения в употреблении запрещенного вещества, информирует MMA Fighting. Ранее сообщалось, что 34-летний американец провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Хорхе Масвидалом на турнире UFC 244.

Причиной обвинений стало повышенный уровень вещества LGD-4033, найденного в пробах спортсмена. Сам Диас яростно отрицал любые нарушения и заявил, что он не будет бороться до тех пор, пока над его головой висит потенциальное обвинение в употреблении допинга.

«Г-н Диас не совершил нарушения антидопинговой политики, не был временно отстранен и не подлежит никаким санкциям. После публичных комментариев Нейта Диаса мы можем, что к нему не будут применены санкции и он не получит временного отстранения USADA.

Кроме того, UFC был проинформирован независимыми экспертами, которые определили, что однозначно нет заметного повышения производительности или терапевтической пользы от значительно ограниченного количества LGD-4033, которое может присутствовать в его системе, что примерно в 10 000 раз ниже, чем одна терапевтическая доза LGD-4033.

Как независимый оператор Антидопинговой программы UFC USADA всегда действует, соблюдая принцип презумпции невиновности спортсмена. Если атлет публично заявляет о потенциальном нарушении, то USADA может дать свой комментарий", — говорится в заявлении официальных лиц UFC.