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Сегодня, 11:56

Рустам Керимов получил в соперники Томаша Дека на турнире ACA 142

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Россиянин Рустам Керимов подерется со словаком Томашом Декой на турнире ACA 142, которой пройдет в Казани 13 августа.

«Керимов выходит подтвердить статус первого претендента, пока Олег Борисов, титульный бой с которым все ожидали, восстанавливается после травмы. Для Томаша Дека это большой шанс взлететь в рейтинге и смешать все карты непобежденному Керимову», — приводит слова президента ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.

Керимов владел титулом чемпиона ACA и успешно защищал его в 2019 году. Он ушел непобежденным, оставив пояс по завершению контрактных обязательств.

Томаш Дек — экс-чемпион Fight Nights Global, который так же покинул организацию непобежденным и с 2020 выступает в ACA.

Бой пройдет 13 августа на «Татнефть Арене» на ACA 142, главным событием которого станет бой Устармагомеда Гаджидаудова и Азамата Амагова.

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