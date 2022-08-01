Кай Кара-Франс сделал заявление после поражения Морено на UFC 277

29-летний новозеландец Кай Кара-Франс (24-10) сообщил, что он не намерен опускать руки после поражения Брэндону Морено (20-6) на UFC 277.

«Мы потерпели неудачу, но я никуда не уйду. Я по-прежнему являюсь одним из лучших представителей наилегчайшего веса в мире. Поздравляю Брэндона Морено, ты воин! Особая благодарность моей команде. Я ценю всех за вашу поддержку. Мы еще вернемся!» — написал новозеландец в Twitter.

Морено одолел Франса в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.