Менеджер Павловича заявил, что Сергей может провести реванш с Льюисом

Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что менеджер Сергея Павловича (16-1) Али Абдель-Азиз сказал ему, что россиянин может дать Деррику Льюису (26-10) реванш, если этого захочет руководство UFC.

«Менеджер Сергея Павловича Али Абдель-Азиз сказал мне, что он не считает преждевременной остановку боя с Дерриком Льюисом. Если Деррик хочет провести реванш, он может его получить в том случае, «если этого захочет UFC»», — написал Окамото в Twitter.

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.