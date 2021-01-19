Рустам Хабилов: «Приложу все усилия, чтобы наказать Диллона Дэниса»

Российский боец Bellator Рустам Хабилов прокомментировал «СЭ» возможность поединка со скандально известным Диллоном Дэнисом — бойцом Bellator и другом Конора Макгрегора.

«Мне без разницы, — сказал Хабилов. — Если будет возможность с ним подраться — почему бы и нет. Я все усилия приложу к тому, чтобы наказать его. Может, он в партере что-то умеет, но я не думаю, что он крутой боец. Просто в наше время уважают бойцов, которые много говорят, им больше внимания уделяют. Но все надо показывать в деле».

Хабилов, ранее выступавший в UFC, пока не провел в Bellator ни одного боя.

«Бой заждался. Тренируюсь стабильно, держу себя в форме. Но ситуация такая, что UFC проводит турниры только на «Бойцовском острове» и в Америке, а Bellator — пока только в Америке. Была бы другая дислокация, я бы там выступил. Они [Bellator] хотят дать мне бой. Есть слухи, что хотят в России провести [турнир Bellator]. Думаю, если ситуация в мире улучшится и будет турнир пораньше в Европе — я там выступлю. Буду пробовать получить визу в США. В этом месяце полечу в Казахстан. Может быть, если получится, полечу в Америку и буду готовиться там. Надеюсь, что есть шанс получить визу. Сейчас на мою визу подает уже Bellator. Посмотрим, что будет».

На счету 34-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА (10-3 в UFC).

(Илья Андреев)