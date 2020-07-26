Руа третий раз в карьере победил Рожерио. На двоих бойцам UFC 82 года

Бразильский полутяж Маурисио Руа раздельным решением судей победил соотечественника Антонио Рожерио на UFC Fight Night — 29-28, 29-28, 28-29. Турнир прошел на Бойцовском острове в ОАЭ.

На счету 38-летнего Руа 27 побед, 11 поражений и 1 ничейный результат. У 44-летнего Рожерио 23 победы и 10 поражений. Бойцы провели третью очную встречу. В первых двух поединках (2005, 2015) Руа брал верх единогласным решением судей.

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