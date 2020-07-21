UFC на Бойцовском острове 26 июля: расписание турнира и прямая трансляция боев

В ночь на 26 июля по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет очередной турнир UFC Fight Night.

Главный бой нового события ведущей лиги смешанных единоборств — поединок австралийца Роберта Уиттакера и англичанина Даррена Тилла в среднем весе.

UFC Fight Night Уиттакер — Тилл, UFC Fight Island, остров Яс, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Предварительные бои (начало — 0.00 мск 26 июля, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легчайший вес, 61,2 кг: Натаниэль Вуд (Англия) — Джон Кастанеда (США)

Полусредний вес, 77,1 кг: Рамазан Эмеев (Россия) — Никлас Штольце (Германия)

Легчайший вес, 61,2 кг, женщины: Бэт Коррейа (Бразилия) — Пэнни Кианзад (Швеция)

Тяжелый вес, 120,2 кг: Таннер Босер (Канада) — Рафаэль Пессоа (Бразилия)

Полулегкий вес, 65,8 кг: Мовсар Евлоев (Россия) — Майк Гранди (Англия)

Тяжелый вес, 120,2 кг: Том Аспинэлл (Англия) — Джейк Коллье (США)

Полусредний вес, 77,1 кг: Николас Далби (Дания) — Джесси Ронсон (Канада)

Легкий вес, 70,3 кг: Франсиско Триналдо (Бразилия) — Джай Герберт (Англия)

Основной кард (начало — 3.00 мск, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полусредний вес, 77,1 кг: Хамзат Чимаев (Швеция) — Рис Макки (Северная Ирландия)

Полусредний вес, 77,1 кг: Алекс Оливейра (Бразилия) — Петер Соботта (Германия)

Полутяжелый вес, 93,0 кг: Пол Крейг (Шотландия) — Гаджимурат Антигулов (Россия)

Минимальный вес, 52,2 кг, женщины: Карла Эспарза (США) — Марина Родригез (Бразилия)

Тяжелый вес, 120,2 кг: Фабрисиу Вердум (Бразилия) — Александр Густафссон (Швеция)

Полутяжелый вес, 93,0 кг: Маурисио Руа (Бразилия) — Антонио Рожерио Ногейра (Бразилия)

Средний вес, 83,9 кг: Роберт Уиттакер (Австралия) — Даррен Тилл (Англия)